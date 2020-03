Nistelrode schrapt Pinksterfeesten, voor het eerst in 47 jaar

De afgelasting van de 47e editie is een ongekend besluit voor Nistelrode. Al sinds 1974 is het met Pinksteren groot feest in het dorp. Tot in 2003 werd er het Pinksterfestival gevierd, van oorsprong een braderie. Toen de organisatie daarvan besloot te stoppen na 29 editie, stond een jongere generatie op die direct in 2004 de Pinksterfeesten lanceerde als opvolger.