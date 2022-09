Nistelrodenaar wil van gemeente aanzienlijk meer dan 80.000 euro voor waardedaling pand

Op de woning zat destijds nog een gewone woonbestemming. Dat hield in dat iedereen die het pand in bezit had er daadwerkelijk in mocht trekken. Bernheze veranderde de omschrijving van het gebouw in 2015. Het pand was vanaf dat jaar een bedrijfswoning. Dat betekende dat er alleen mensen mochten wonen, voor wie het noodzakelijk was om bij hun nabijgelegen onderneming te vertoeven. Daardoor droogde de poel van potentiële kopers flink op en daalde de waarde van het gebouw.