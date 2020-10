Nistelrodese pluimveehouder klaagt over asbestbrokken van buurman die over terrein waaien

Volgens pluimveehouder Pierre van de Rakt werkt de chemische luchtwasser van zijn neef’s varkenshouderij vaak niet en is de stank niet te harden. ,,We kunnen dan niet in de tuin zitten. Want dan moeten we de adem in houden. Ik schaam me ook werkelijk dood dat ik als veehouder moet klagen over een collega”, zei Van de Rakt tijdens een rechtszaak bij de Raad van State. Bovendien liggen er volgens hem op een paar oude pluimveestallen aan het Kantje afbrokkelende asbest(eterniet)dakplaten, die al jaren geleden vervangen hadden moeten worden.