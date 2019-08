Noem naam Cor Molenaar en haren van Patrick Theunisse staan recht overeind

Benefiet­con­cert voor verlamde crosser Ruben van de Laar uit Venhorst

14 augustus UDEN/VENHORST Door een ongeval tijdens de training zal de 20-jarige motorcrosser Ruben van de Laar uit Venhorst nooit meer lopen. Op zondagmiddag 22 september wordt in cultureel centrum De Pul in Uden een benefietconcert gehouden. Doel is, geld bijeen te brengen voor een aangepaste woning voor Ruben.