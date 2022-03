Nog één keer alles uit de kast voor de gunst van de kiezer in Meierijstad

Politiek Maashorst steunt unaniem behoud school voor 't Oventje

MAASHORST - De politiek in de gemeente Maashorst staat unaniem achter het behoud van een basisschool voor buurtschap 't Oventje. Alleen heeft de gemeente daar zelf weinig over te zeggen, de bal ligt bij de Maashorst School die moet beslissen of ze willen verhuizen naar het buurtschap.

10 maart