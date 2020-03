Nog één perceel nodig voor randweg Boekel, planning nog op schema

Brandstich­ting Uden is sluitstuk van jaren terreur: ‘We hoopten dat hij er nog in zat’

9:33 UDEN - De bewoner van het Udense huis dat vrijdagavond door brand werd verwoest wordt door de hele Cellostraat uitgekotst. De man veroorzaakt al jaren ernstige overlast in de buurt. ,,Het is heel erg om te zeggen, maar toen het huis brandde zeiden we tegen elkaar: ik hoop dat-ie er nog in zit.”