Nog een streamingsstudio erbij op de Noordkade

Uitjesbazen in Erp had vorige week, in het carnavalsweekeinde, de primeur in de nieuwe studio op de Noordkade. Vanuit hun huiskamers volgden zo'n 2500 deelnemers op interactieve manier de Grote Carnavalsshow, die vanuit de studio op de Noordkade werd uitgezonden. Deze tweede streamingsstudio van stichting Cultuur Haven Veghel en MXD-Rent is ingericht in de Podiumzaal. Het is een soort grote televisiestudio met drie meter hoge LED-schermen, ruimte voor verschillende bemande camera's en ruimte voor wat publiek, wanneer dat straks weer mogelijk is.