Nog één viering en dat valt het doek voor de kerk in Heeswijk

Nog één keer wordt in de Heeswijkse H. Willibrorduskerk een viering gehouden en dan is het echt over en uit voor het gebouw als plek van de parochie. ,,Een historisch moment, waar we graag stil bij willen staan”, schetst Ria van Hemmen, lid van de locatieraad van de Dintherse kerk.

Dat ‘uitzwaaien’ stond aanvankelijk gepland voor 24 mei, maar de coronacrisis gooide roet in het eten. ,,We willen het sluiten van de kerk niet geruisloos voorbij laten gaan, vandaar dat we een nieuwe datum hebben gepland: zondag 6 september. Uiteraard met inachtneming van de coronaregels”, aldus Hans van Sleuwen, lid van het comité dat het afscheid organiseert.

Droevig?

De kerksluiting mag dan droevig zijn, volgens Van Sleuwen is het wel de bedoeling om er zondag een feestelijke dag van te maken.

Op papier telt de Heeswijkse kerk zo’n tweeduizend ingeschreven parochianen. ,,Ik denk dat iedereen in het dorp wel een bepaalde band of link met de kerk heeft, ook al ben je misschien niet meer kerkelijk. We willen aan al die emoties ruim baan bieden”, aldus Van Sleuwen.

Joost Jansen

Het afscheidsprogramma begint zondag om 14.00 uur. Pastoor Joost Jansen gaat dan voor in de afscheidsviering waarop onder anderen ook Jeannette Dekker namens de Heeswijkse locatieraad spreekt. ,,We blikken terug, het kerkelijke leven in Heeswijk gaat terug naar de dertiende eeuw. En we kijken vooruit.” Verder verlenen aan de viering onder anderen gilde St. Willebrord, organist Dan Loredan uit Veghel en het Willibrorduskoor met het Cunera- en Willibrorduslied hun medewerking. Het gilde brengt nog een vendelgroet. ,,Na de viering, rond 14.45 uur, gaan we met zijn allen lopen naar de Dintherse kerk, wat natuurlijk een symbolische betekenis heeft. Het pastoresteam zal dan in een open koets plaatsnemen en meegaan. Zij nemen de gewijde hosties en gewijde altaarsteen uit de Heeswijkse kerk mee.”

De kerk is mooi versierd

Dat gebeurt nadat de koninklijke fanfare Sint-Willibrord op het kerkplein bij de Heeswijkse kerk een serenade heeft gebracht. Het gilde gaat mee in de stoet. ,,En bij de St. Servatiuskerk van Dinther wacht weer een onthaal door het Sint-Barbaragilde en de parochianen van Dinther. Ook zal pastoor Joost Jansen in de Dintherse kerk woorden van welkom spreken.” Er wordt afgesloten in de Ontmoetingstuin achter de kerk van Dinther. Tussen 15 en 16 uur is de kerk in Heeswijk nog geopend voor iedereen die er een laatste blik op wil werpen. ,,De kerk is voor de gelegenheid mooi versierd.”

Het is nog niet duidelijk welke nieuwe bestemming de kerk van Heeswijk ten deel valt. Gedachten gaan in de richting van een sociaal-maatschappelijke functie en woningbouw. Waar het monumentale Smits-orgel uit 1876 terecht komt, is nog onbekend. ,,Voor alles wordt een goede, passende bestemming gezocht.”

