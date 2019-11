Nog even geen gemalen steen op de Maashorst: operatie uitgesteld

De helikopter zou uit Duitsland komen, maar kon daar vanochtend niet opstijgen omdat het daar nog veel te mistig was. Boven de Maashorst is de mist in de loop van de ochtend verdreven door een aangenaam zonnetje.



In totaal 59 hectaren bos krijgen een stofsausje van 10.000 kilo per hectare. Het gaat om bossen op grondgebied van Uden en Landerd. Tijdens het werk mogen bezoekers niet in de betreffende percelen komen. Wie de droppingen wilde zien, kon terecht op speciale spottersplekken. Met flyers op bomen werden in de Maashorst de spotters de goede richting op gewezen.