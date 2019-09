Nog geen teken van gestolen fotodoek Market Garden in Mariaheide

VEGHEL - Heemkundekring Vehchele is op zoek naar een fotodoek van Operatie Market Garden, dat onlangs bij de Bundersehoek ontvreemd is. Het billboarddoek stond bij de afslag tussen Veghel en Mariaheide. Het moet de dader)s) moeite hebben gekost om het doek van 4 bij 2 meter los te krijgen.

,,Ja, daar heb je echt wel wat gereedschap bij nodig", zegt Bernard Vissers, voorzitter van heemkundekring Vehchele. Hij kwam afgelopen woensdag het doek ophalen, nu de herdenking van Operatie Market Garden weer voorbij is. Maar tot zijn ontsteltenis trof hij in het gras alleen nog wat kabelbinders aan waar het doek mee vast had gezeten. ,,Daarvoor heb ik de twee andere billboards die in Veghel stonden opgehaald. Ik had moeite om ze los te krijgen, zo vast zaten de tiewraps. Ik heb er zelfs mijn vinger nog aan gesneden.” Het doek bij de invalsweg naar Mariaheide stond bovendien in een open weiland. Je neemt zoiets niet zomaar ongezien op klaarlichte dag mee, wil de heemkundige maar zeggen.

De fotodoeken zijn geplaatst in samenwerking met de erven van de Veghelse fotograaf Johan van Eerd en de gemeente Meierijstad. In Veghel, Erp, Schijndel en Sint-Oedenrode hebben er gestaan. In Veghel kwam het initiatief van de erven van Johan van Eerd, de fotograaf die destijds veel van het dagelijks leven op foto heeft vastgelegd en waar tijdens de herdenking ook nog een speciale tentoonstelling van is geweest.

Op het ontvreemde fotodoek stond een tafereel van gemobiliseerde soldaten op de Markt in Veghel in 1939. ,,Waarschijnlijk vond iemand het een mooie plaat. Dat is het ook, maar het is niet zijn eigendom.” De heemkundekring wil het doek graag terug. De waarde schat hij op zo’n 100 euro, maar dat is volgens Vissers niet zo van belangrijk. ,,De familie van Van Eerd heeft de auteursrechten over het materiaal, je mag het niet zomaar ergens tentoonstellen.” Bovendien hoort het volgens Vissers bij de andere twee fotodoeken die in Veghel waren geplaatst aan de Corridor en de Erpseweg. ,,Ik heb navraag gedaan, maar in de andere kernen zijn geen doeken gestolen. Het is iemand speciaal om dit doek te doen geweest.”