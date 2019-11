Nóg meer materiaal van Bernard van Dam gevonden; oeuvre groeit naar 10 boekdelen

,,Verbluffend en overweldigend”, noemt Nard van Dam de honderden nieuwe tekeningen en artikelen die zijn gevonden van zijn opa Bernard van Dam. Ze gaan over de imkerij, over het fokken en slachten van vleesvee en er zijn vooral heel veel cartoons bij die gaan over de landbouwpolitiek. Heel bijzonder noemt de Nard de vondst van een foto van zijn opa Bernard van Dam in actie op de Bijenmarkt in Tilburg in het voorjaar van 1953.