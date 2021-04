Nog meer omstanders hielpen bij redden zwangere vrouw in Veghel: hoe vrijwilligers zich om de slachtoffers bekommerden voor de hulpdiensten kwamen

Gemeente Landerd en paardenbe­drijf Schaijk met elkaar rond de tafel over trainingen

23 april LANDERD/DEN BOSCH - Paardenstal Dutch Equestrian Estate uit Schaijk en de gemeente Landerd gaan vóór woensdag praten over de mogelijkheid om toch eventing-trainingen met paarden te houden. Dat is de uitkomst van een rechtszaak deze donderdag bij de voorzieningenrechter in Den Bosch. Komen ze er niet uit, dan doet de rechter uiterlijk 30 april uitspraak.