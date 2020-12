Nóg meer recreatie op de Vlagheide; oude vuilstort als ‘Central Park’

De sluiting is ‘desastreus’, zeggen terneerge­sla­gen Udense winkeliers: ‘Mijn personeel zit in januari misschien thuis’

17 december UDEN - Dat winkels in de drukste maand van het jaar moeten sluiten, is voor Udense ondernemers een hard gelag. Ze proberen met ‘lapmiddelen’ de komende tijd toch wat geld te verdienen. En ook in Uden is er verwarring.