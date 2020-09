Nóg meer te zien bij documentairefestival Beholders in Meierijstad

Een documentairefestival is een perfect evenement om te organiseren in een tijd dat mensen afstand moeten houden. ,,Hier wordt niet gezongen, geschreeuwd, gedanst. We zetten tafeltjes met maximaal twee stoelen op gepaste afstand van elkaar. Het is voor ons vrij eenvoudig een veilig evenement neer te zetten", zegt Willem Wouters, organisator van Beholders.

Dit documentairefestival wordt gehouden van 7 tot en met 11 oktober gehouden wordt op 12 locaties in de gemeente Meierijstad. Bijzondere locaties ook, van Kleingeld in Zijtaart, De Loop’r in Boskant en camping 't Goei Leven in Eerde tot het City Theater in Schijndel en de Koekbouw in Veghel. ,,Dat maakt het zo leuk", zegt Wouters. ,,Je kunt een grote documentaire bekijken in een klein dorp. Dat geeft een bijzondere ambiance.” Waren er vorig jaar 18 locaties en 29 documentaires, nu zijn er 12 locaties en maar liefst 35 films te zien.

Festival zonder opsmuk

Beholders onderscheidt zichvan andere nationale en internationale filmfestivals door dat het helemaal zonder opsmuk is. ,,Wij vertellen niet welke prijzen de documentaires gewonnen hebben, maken er geen competitie van, we gaan niet alleen voor de premières en drukken onze eigen posters waar de waarderingen van anderen niet opstaan. Je komt bij ons zonder vooringenomen te zijn kijken naar een verhaal. Je moet namelijk gaan zien wat je graag wilt zien, vinden wij. We hebben wel premières gehad hoor, zoals de openingsfilm Beautiful Things vorig jaar. Maar dat hebben we niet gecommuniceerd. Een docu kan maar één keer in première gaan, maar daarna is hij ook nog de moeite waard.”

In gesprek met de makers

Na de film volgt er onder leiding van een gastheer of gastvrouw, waaronder oud-burgemeester Jetty Eugster van Schijndel, wereldreiziger Rick Versteegh en acteur Tim Haars, een gesprek met de maker van de documentaire. En is er ruimte voor mensen om vragen te stellen en in gesprek te gaan. Waren er vorig jaar filmmakers uit Tsjechië, Rusland, Hongarije, Italië en noem maar op, dit jaar wordt het vanwege corona iets minder internationaal. ,,Het is wat moeilijker om de filmmakers hierheen te krijgen natuurlijk. Maar we hebben wel Franse en Duitse makers erbij. Want het festival is eigenlijk voor twee doelgroepen bedoeld: het publiek én de filmmakers. Voor hen is het fantastisch om in gesprek te kunnen over hun werk. En voor het publiek geeft zo'n gesprek nog meer stof tot nadenken. Mensen gaan echt met een verhaal naar huis.”

Kaarten en informatie zijn verkrijgbaar via www.beholders.nl.