Nog steeds genoeg liefde in Boekel

columnBOEKEL - De Zusters van de Liefde zijn allang weg uit Boekel, maar liefde is er nog steeds genoeg. De overvolle parkeerplaats op zondagmiddag bij de senioren in Sint Petrus: dat is liefde. De vrouw die een man aan de arm neemt, ze zijn van een leeftijd waarop hij deze rolverdeling een paar jaar geleden vast niet goed had gevonden, houden van elkaar. Hoe ze de paraplu boven zijn broze hoofd houdt: oude zorgzame liefde.

De kapel van Sint Petrus, in al haar afgebladderdheid doet je hart misschien niet direct overslaan van liefde, maar het vogelhuisje met vogelpindakaas aan de lekkende regenpijp wél. Net als het goed onderhouden tuintje eromheen. Iemand heeft de rozen opgebonden en gesnoeid: liefde.

Even verderop, die man die laat op een regenachtige zondagochtend zijn maat afzet bij zijn na een drankavond achtergelaten auto op het Sint Agathaplein, dat is liefde. Net als van de moeder die ondanks het weer haar twee jongens mee naar buiten neemt zodat ze even kunnen rennen.

Dat de heemkundevereniging de contouren van de oude waterstaatskerk in het plein heeft laten metselen: liefde. Onbeantwoorde liefde is er ook. Want dat er, ondanks dat ze amper nog in Boekel komt en zich naar verluidt wilde laten betalen voor een prijsuitreiking bij de amateurjeugdwielrenners tóch een standbeeld van Leontine van Moorsel staat, is ook liefde. Net als het verregende geplasticifeerde A4-tje met een zwart-wit-foto van een hondje dat al meer dan twee maanden vermist is, maar er nog steeds hangt, zorgvuldig aan de boom gespijkerd.