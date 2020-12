Nog veel vragen rond Boekels uitbreidingsplan De Burgt

BOEKEL - De start van de eerste fase van Boekels uitbreidingsplan De Burgt roept bij de gemeenteraad nog veel vragen op. In die eerste fase is ruimte voor 52 huizen van de zeshonderd die er uiteindelijk de komende jaren in De Burgt moeten verrijzen.