Noodkamp in Maashorst is te mooi om snel te slopen

Kleurrijk zomercarna­val in Veghel zorgt voor volle Molen­straat

VEGHEL - Wéér was er zaterdag straatcarnaval in de Molenstraat in Veghel, compleet met polonaises. Enkele maanden geleden was dat al zo, toen werd het échte carnaval op zulk mooi winterweer getrakteerd dat feestvierders spontaan de straat op zochten.

10 juli