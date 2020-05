Noodwoningen Ecodorp Boekel gaan in de verkoop

,,Op 2 juli start de aannemer met het plaatsen van de tussenwanden van de eerste drie woningen. op 22 september wordt dan de eerste cirkel van twaalf woningen opgeleverd", zegt ecodorpvoorzitter Ad Vlems. ,,Vijftien oktober moeten we erin zitten. Want vanaf die datum kunnen de noodwoningen worden opgehaald.”

Wat een gek er voor geeft

Voor de prijs hoeven de geïnteresseerden het niet te laten: ,,Eigenlijk gaan ze weg voor wat een gek er voor geeft. Wij hebben ze vijf jaar geleden voor drieduizend euro per stuk gekocht. Er staan er enkele bij waarvan we zelf de wanden hebben vernieuwd. Het liefst zien wij dat eventuele kopers ook de ondergrondse leidingen meenemen. Dan worden de woningen nog goedkoper. Want anders moeten we dat zelf doen en wij zijn druk met het inrichten van de permanente woningen."

,,Alleen de warmtestralers waarmee we onze noodwoningen hebben verwarmd zitten niet in de koop: die worden straks gebruikt voor de verwarming van de badkamers.” Zodra de aannemer de eerste huizen wind- en waterdicht heeft, gaan de ecodorpers zelf aan de slag: ze plaatsen de binnenmuren op de bovenverdieping en ‘doen’ de gevelbekleding buiten.

Momenteel telt het ecodorp 22 huishoudens. De tien die er het langst wonen verhuizen in oktober naar de eerste cirkel. Voor sommigen houdt het dan nog niet op want zij verhuizen straks naar hun definitieve huis in de tweede of derde cirkel. De andere huishoudens moeten op hun beurt wachten in gehuurde woonunits.

Stofzuiger-analyse

In en buiten de permanente woningen komen straks sensoren om de luchtkwaliteit te meten. Bovendien start binnenkort een 'stofzuiger-analyse'. Vlems: ,,We sturen onze volle stofzuigerzakken naar een medisch-milieukundig lab dat het stof gaat onderzoeken op de aanwezigheid van schimmels en bacteriën. Over een jaar doen we hetzelfde vanuit de permanente woningen. We hopen daarmee te kunnen aantonen dat een slechte of een gezonde woonomgeving verschil maakt voor de gezondheid.”