Nooit meer ‘Beat It‘ in Jumbo? Veghelse supermarktketen overweegt Jackson-ban

VEGHEL - In filialen van Jumbo zijn mogelijk in de toekomst geen nummers van Michael Jackson meer te horen. De Veghelse supermarktketen is zich, net als de Albert Heijn, aan het beraden op het verwijderen van de hits uit zijn afspeellijsten naar aanleiding van de omstreden documentaire Leaving Neverland . Dat laat een woordvoerder van Jumbo woensdag desgevraagd weten aan het Brabants Dagblad .

Naar aanleiding van de ophef rond de documentaire, waarin Jackson wordt beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen, besloten verschillende radiozenders in Canada en Nieuw-Zeeland zijn muziek niet langer te draaien. In Nederland zijn de hits van het popicoon niet langer op de regionale zender NH te horen.

‘Mag niet aanstootgevend zijn’

Wat Jumbo van plan is naar aanleiding van Leaving Neverland, is nog onduidelijk. ,,We vinden dat muziek in onze winkels niet als aanstootgevend mag worden ervaren door onze klanten”, zo laat een woordvoerder weten. ,,We houden daarom de reacties van onze klanten in de gaten.”

Niet alleen bij Jumbo zitten ze in hun maag met de affaire rondom Michael Jackson. Ook Albert Heijn denkt na over maatregelen. ,,Het is een kleine moeite om een nummer uit een playlist te halen. Of we dat gaan doen, bespreken we. Muziek in onze winkels moet niet aanstootgevend zijn”, zei een woordvoerder gisteren. ,,Klanten hebben overigens nooit geklaagd over nummers van Michael Jackson.”

Geen coverbands in Breda

Behalve bij supermarkten staat de documentaire ook bij Brabantse poppodia hoog op de agenda. Zo hebben ze bij poppodium Mezz in Breda besloten om de komende tijd geen coverbands van Michael Jackson meer toe te laten.