Noordkade Live van start: ‘Concerten van een ander kaliber’

VEGHEL - Het initiatief voor Noordkade Live in Veghel was er vorig jaar al, maar corona gooide op dat moment roet in het eten. Zaterdagavond 30 oktober wordt er opnieuw leven in geblazen en bijt de Leif de Leeuw band de spits af.

Delen per e-mail

,,Bij de Noordkade is al langer livemuziek. In de Afzakkerij staan vaak coverbandjes die eigenlijk van alles spelen. Jazz, blues, noem maar op. Maar mensen komen dan vooral voor de gezelligheid en er is dan óók nog gratis livemuziek. De concerten van Noordkade Live zijn van een ander kaliber”, vertelt woordvoerder van de Noordkade, Jack Monde.

Bescheiden prijs

,,De podiumzaal heeft echt, net als de Pul of 013, een podium waar mensen sec voor de muziek gaan komen.” Onder de naam Noordkade Live is er iedere maand een liveconcert in de podiumzaal.

,,Er spelen gerenommeerde bands, waar mensen een kaartje voor moeten kopen. Het is voor een bescheiden prijs, want wij hoeven er niet aan te verdienen. Maar we moeten wel de artiesten kunnen betalen”, aldus Monde.

Eigen geluid

,,We proberen te volgen wat er in de regio gebeurd qua optredens. Bij ons is veel respect voor de Groene Engel en de Pul. Het gaat ook niet om wedijveren wie het beste podium heeft, maar echt een eigen geluid laten horen.”

Dat eigen geluid is te horen op zaterdag 30 oktober tijdens de eerste avond Noordkade Live. Dan speelt de Leif de Leeuw band in de podiumzaal. Leif de Leeuw is zes keer op rij uitgeroepen tot de beste blues rock gitarist van de Benelux en de zanger en gitarist van de band, Sem Jansen uit Helmond, won vorig jaar het tv-programma Hit the road.

Inspiratie

Monde vindt dat de optredens echt wat toevoegen. ,,We hebben op de Noordkade ook onze eigen muziekschool, Phoenix, en vinden het belangrijk om in deze omgeving ook professionele musici binnen te halen, daar kan de jeugd weer inspiratie uit halen.”

In november staat zangeres Camilla Blue, opgegroeid in Lithoijen, op het podium en in december treedt een Nirvana tributeband uit België op. Als de coronamaatregelen het toelaten, zullen er ook na de jaarwisseling maandelijks artiesten op het podium staan.