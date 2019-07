Noordoost-Brabant kan aan de slag met 17 miljoen voor techniekonderwijs

VEGHEL - Scholen en bedrijven in Noordoost-Brabant mogen zeventien miljoen euro steken in het verbeteren van techniekonderwijs. Minister Arie Slob maakte dit vandaag bekend. Het Brabantse project Sterk Techniekonderwijs in deze regio is goedgekeurd.

Quote Het enthousias­me spat van de pagina’s af Minister Arie Slob Het project is ingediend door tien vmbo-scholen, twee ROC’s, zeven scholen voor praktijkonderwijs, zeven scholen voor vso, het basisonderwijs en bijna 300 bedrijven in de regio Boxtel, Den Bosch, Waalwijk, Zaltbommel, Oss, Uden en Meierijstad. De miljoenenimpuls moet vanaf volgend schooljaar zorgen voor meer bekwame docenten, up-to-date technieklokalen, innovatieve leeromgevingen en voldoende stageplaatsen.

In totaal dienden 78 regio’s plannen in, waarvan 45 regio’s de pot van in totaal 231 miljoen euro gaan verdelen, zo werd vandaag bekend. Volgens de minister staat de arbeidsmarkt te springen om goed geschoold technisch personeel. ,,Vmbo-scholen, mbo’s en het bedrijfsleven hebben daarom samen plannen gemaakt. De ambitie die daar uit spreekt is geweldig. Het enthousiasme spat van de pagina’s af”, zo zei hij bij de bekendmaking.

Bedrijven hebben massaal getekend

In maart was een eerste bijeenkomst van Sterk Techniekonderwijs bij hightech bedrijf Vanderlande in Veghel. Daar kwamen vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en onderwijs bij elkaar om afspraken te maken over hoe het technisch vmbo- en mbo onderwijs in de regio verbeterd kan worden. Het Rijk investeert de 17 miljoen euro voor de komende vier jaar, mits het bedrijfsleven ook tien procent bijdraagt. Dat bedrijfsleven heeft na deze bijeenkomst massaal getekend; bijna 300 bedrijven doen volgens Edith Vissers, projectleider van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Brabant, mee.

Docenten vanuit het bedrijfsleven

Waar sommige regio's volgens het ministerie van Onderwijs hebben gekozen voor het opzetten van een nieuwe gezamenlijke technieklocatie, kiest een andere regio ervoor om vmbo-leerlingen praktijklessen te laten volgen bij bedrijven. Dit is ook de insteek in Noordoost-Brabant. Hier worden volgens Vissers bekwame docenten opgeleid, onder meer ‘hybride docenten’, mensen die vanuit het bedrijfsleven een halve of hele dag in de week aan de slag willen gaan als docent.

Quote Robotise­ring, digitalise­ring, VR en AR-technieken komen naast lassen, metselen, installe­ren en schilderen Edith Vissers, projectleider van Sterk Techniekonderwijs Noordoost-Brabant

Er worden technieklokalen ingericht met moderne materialen en technieken. Edith Vissers: ,,Leerlingen gaan kennismaken en leren werken met innovatieve toepassingen van techniek en technologie: robotisering, digitalisering, VR- en AR-technieken. Techniek voor de toekomst dus. Dat komt naast de traditionele technieken waar ook vanuit het bedrijfsleven nog steeds vraag naar is: lassen, metselen, installeren en schilderen. Techniek is in alle vakken aanwezig, denk aan de zorg waar technologie en ict steeds belangrijker worden. Een kwart van het Nederlandse melkvee bijvoorbeeld wordt inmiddels gemolken met behulp van een melkrobot.”