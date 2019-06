Noordoost-Brabant slaat handen ineen voor huisvesting arbeidsmigranten

Genoeg woonruimte voor Polen, Bulgaren, Litouwers en andere arbeidsmigranten is een actueel en groot vraagstuk. Hoe groot precies weet eigenlijk niemand, aldus Goijaarts: ,,Dat was één van de bevindingen tijdens de bijeenkomst. We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat, hoe groot de opgave is.

Sommige gemeenten hebben schattingen voor zichzelf, andere niet. Maar niemand kent het totaal. We hebben afgesproken om niet te veel energie te steken in het zoeken naar dat totaal, we willen aan oplossingen werken.’’