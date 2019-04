NOS komt naar Veghel voor debat ‘Europa’

De Noordkade blijkt populair bij televisieteams, zo was de talkshow Pauw & Jinek in maart al twee maal op rij in De Afzakkerij met uitzendingen in het teken van de provinciale verkiezingen. ,,Economie is een belangrijk thema van het programma en Veghel is de thuishaven van diverse internationale ondernemingen", verklaart een woordvoerster van de NOS. ,,En de Noordkade is een mooi en passend decor voor onze uitzending over de Europese Parlementsverkiezingen.”

NOS Nederland Kiest: De Stemming is op woensdag 22 mei van 20.30 tot 22.00 uur te zien. De presentatie is in handen van Dionne Stax en Winfried Baijens. EU-correspondent Sander van Hoorn geeft duiding en politiek verslaggever Arjan Noorlander analyseert het debat vanuit Haags perspectief, aldus de NOS.

Het programma wordt opgenomen in de Malerij op de Noordkade. Op donderdag 23 mei gaat Nederland naar de stembus voor ‘Europa'. De uitzending in Veghel is met publiek, maar niet openbaar toegankelijk. De twaalf lijsttrekkers die deelnemen aan de avond, zijn van de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten én meedoen aan deze verkiezingen op 23 mei.