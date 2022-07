Nostalgie voor gebouwen in Heeswijk heeft Tom Vermeulen niet, ‘maar wel een nostalgisch gevoel bij de sfeer in het dorp’

Het dorp vanHEESWIJK-DINTHER - Tom Vermeulen is 52 jaar en woont al zijn hele leven in Heeswijk. In het dagelijks leven is hij financieel directeur bij ABS in Boxtel, daarnaast zit hij al 22 jaar in het bestuur van VV Heeswijk. Een club waar hij al 44 jaar lid van is, tegenwoordig verdedigt hij het doel in het veteranenteam. Ook staat hij op zaterdagmorgen graag op de tennisbaan. Hij is getrouwd met Angelique en heeft twee dochters.

Spotlight

,,Ik zou graag alle vrijwilligers die zich inzetten voor een vereniging in de spotlight zetten. De verenigingen hier in het dorp draaien heel erg op de vrijwilligers en zonder hen zou bijvoorbeeld de voetbalclub niet bestaan. Maar niet alleen voor sportclubs doen ze belangrijk werk. Ook bij het verpleeghuis hebben ze een belangrijke taak. In de huidige maatschappij is een vrijwilliger goud waard voor diverse taken.”

De moeite waard

,,In Heeswijk hebben we een aantal zaken die de moeite waard zijn, het Kasteel van Heeswijk, de abdij van Berne, de Kildonkse molen, de museumboerderij. Het is best bijzonder dat een dorp als Heeswijk zoveel mooie attracties heeft. Persoonlijk ben ik groot fan van het kasteel.”

Nostalgie

,,Nostalgie voor de gebouwen in Heeswijk heb ik niet echt. Ik heb een nostalgisch gevoel bij de sfeer in het dorp, bij mijn band met het dorp waar ik geboren en getogen ben, met het ons kent ons gevoel hier.”

Verbeterpuntje

,,Verbeterpunt is toch de huizenmarkt. Mijn dochters willen graag een huis kopen hier in het dorp en dat is hier echt het probleem. De appartementen bij de oude C1000 supermarkt zijn echt prachtig en daar is heel veel vraag naar. En ze zouden best kunnen kijken of er ruimte is voor een extra appartementencomplex voor jongeren en ouderen. Op die manier is er ook goede doorstroom, want veel ouderen houden nu een veel te grote woning bezet omdat ze nergens heen kunnen.”

Toekomst

,,De toekomst van Heeswijk zie ik rooskleurig in. De gemeente heeft veel bouw- en uitbreidingsplannen, helaas duurt ’t altijd wel vrij lang voordat die gereed zijn. Ook denk ik dat Heeswijk nog lange tijd goede basis voorzieningen heeft binnen het dorp.”

Bijzonder

,,Wat Heeswijk bijzonder maakt is de sfeer, het ons kent ons gevoel. Maar ook het feit dat wij als voetbalvereniging nooit om vrijwilligers verlegen zitten. Hier in het dorp iets organiseren gaat heel erg makkelijk. Afgelopen mei hebben we met de club VV Heeswijk Staat Op Tegen Kanker georganiseerd. Toen werd weer eens duidelijk dat de bereidheid om te helpen hier groot is.”