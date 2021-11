‘Nostalgische gevoelens aan hoe Venhorst er vroeger uitzag’

Sjef Vinken (66) woont inmiddels al twaalf jaar in Venhorst. Daarvoor woonde hij in Landhorst, waar hij een melkveehouderij had. Het bedrijf is inmiddels overgenomen door zijn zoon, maar hij is er nog dagelijks te vinden. Zijn grote hobby is fietsen en met de carnaval maakt hij muziek met Dweilorkest Ok Moi.

Spotlight

,,Er zijn in Venhorst heel veel enthousiaste zzp’ers met eigen bedrijfjes, vooral in de bouw en aanverwante takken, die heel hecht met elkaar samenwerken en echt een klik hebben onderling. Die groep verdient een plaatsje in het spotlight. Iedereen in het dorp gunt hen ongelofelijk veel en ze gunnen elkaar ook werk, dus dat werkt als een tierelier. Ik woon in een nieuwbouwwijk en bijna dagelijks zie ik die mensen aan het werk. En die samenwerking gaat eigenlijk hartstikke goed. Daarom is het zo jammer dat zij bij de bouw van de nieuwbouwwijk niet aan de bak komen omdat de gemeente het project aan een grote ontwikkelaar heeft gegund.”

De moeite waard

,,Het mooie dorpsplein met de kerk en pastorie is in Venhorst echt de moeite waard. De kerk krijgt in de toekomst een andere bestemming, maar gaat gelukkig van buiten niet veranderen. Ook de moeite waard is de fanfare hier in het dorp. Die scoren altijd erg goed op concoursen en leveren kwalitatief hoogstaande optredens af. Ook dweilorkest Ok Moi mag gerust genoemd worden.”

Nostalgie

,,Ik denk soms nog wel terug aan het Venhorst van vroeger. En vooral voor hoe het er vroeger uitzag heb ik wel wat nostalgische gevoelens. Vroeger had Venhorst nogal wat onontgonnen stukjes Peellandschap. Het waren kleine stukjes, maar die gaven een goed beeld hoe er uitzag toen ik 66 jaar geleden geboren werd. Vroeger waren er in het buitengebied bijvoorbeeld allemaal zandwegen. Dat is nu allemaal veranderd. Zo als eigenlijk heel de omgeving hier veranderd is. Venhorst had bijvoorbeeld de helft van het aantal inwoners dat ze nu heeft. Toch was er toen al een hele brede middenstand met onder andere een smid, tankstation, fietsenmaker, slagerij, drogisterij, boerenbond en pakhuis. Daar denk ik wel eens met nostalgie aan terug.”

De toekomst

,,Venhorst is een dorp met veel perspectief waar de jeugd graag woont. Het valt echt op dat heel veel jongeren hier graag willen blijven, hun ouders zijn hier geboren en ook zij willen hun kinderen in Venhorst opvoeden. Het is goed dat de jeugd in Venhorst wil blijven, want dat is goed voor de basisschool en komt de kwaliteit van het onderwijs hier ten goede. Hopelijk heeft ook de onlangs geopende supermarkt bestaansrecht. In Boekel komt er een derde supermarkt bij. En ik zou het jammer vinden als die dodelijk concurrentie zou blijken voor de supermarkt hier in het dorp.”

Verbeterpuntje

,,Een verbeterpunt is het betegelde fietspad dat langs de Statenweg door het dorp loopt. Buiten de bebouwde kom is het beton, maar in de kom bestaat het uit tegels en dat is gewoon niet fijn fietsen. Ook zijn er enkele onoverzichtelijke kruispunten die aangepakt mogen worden. Op sommige plekken moet je namelijk met de neus van je auto op het fietspad gaan staan om iets te zien.”

Bijzonder

,,Het bijzondere aan Venhorst is dat het onder een kleine zelfstandige gemeente valt, de lijntjes kunnen kort zijn. De mensen kennen vaak hun contactpersoon bij de gemeente. Dat is bijzonder op een positieve manier. Venhorst is een gezellig en gemoedelijk dorp waar het goed vertoeven is.”