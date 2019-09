Nostalgische rondvaartboot Veghel voor tochtjes met historie

Zijn oog viel op de boot bij een online veiling, een nostalgische houten punter uit Giethoorn. Hij wist meteen dat hij íets met de boot in Veghel wilde gaan doen. ,,Ik heb 'm gekocht, zonder direct te weten of ik hem wel in de haven van Veghel kon inzetten. Maar wél met het idee dat er in Veghel een verhaal te vertellen valt over de kades en de haven", aldus Martijn Dickerscheid (44).