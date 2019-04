Notaris telt 1.459 penalty's bij wereldrecordpoging Uden

In twee uur tijd zoveel mogelijk strafschoppen nemen: dat was de opzet. Omdat dit nog niet eerder gedaan was, zou het sowieso een record worden. Toch was organisator Gerard Willems van TVG Sports even zenuwachtig geweest: ,,De avond is uiteindelijk geslaagd maar hij begon slecht. Vijf Zuid-Afrikaanse teams stonden vast in de file en bij een Engelse club mocht de buschauffeur niet meer rijden omdat hij aan zijn limiet zat voor wat betreft rijtijd. Gelukkig wilden wat andere teams invallen, onder welke vijf Deense en een uit Duitssland. Die waren toch hier maar hadden zich vooraf niet aangemeld voor het penaltyschieten.’’