Nu de piek achter de rug lijkt, belt Bernhoven met álle ruim 500 (ex-)coronapatiënten

‘Juf Charlie in de grote stad’ komt toch terug naar Brabant

11:28 VEGHEL - Charlotte Bijzet-van Berkel uit Veghel is nog tot de zomervakantie juf van een groep 8 in Rotterdam. Ze schreef het boek ‘Juf Charlie in de grote stad’. Met leuke anekdotes én verhalen over haar worstelingen. ,,Ik ging huilend op de fiets naar school en kwam huilend thuis.”