Nu er één windboom in Nederland staat, wil Osse aannemer Ploegam er vele laten volgen

Fietsers stapten af dinsdagmiddag om foto's te maken van de ‘windboom’ in Heeswijk-Dinther, juist tijdens de officiële overdracht van dit kunstwerk aan de gemeente Bernheze. Herman Backaert zag het tevreden aan: ,,Zie je wel, het is echt een blikvanger. Dit eerste échte exemplaar is precies wat wij nodig hadden om de belangstelling werkelijk van de grond te krijgen.’’

Backaert is van Terra-Trans, een Vlaams-Brabantse handelsmaatschappij in grond en klei die nu ook in windenergiebomen gaat doen. Dit samen met Ploegam. Chris Ploegmakers, directeur van het Osse aannemingsbedrijf, heeft er zowat persoonlijk voor gezorgd dat de in 2016 beloofde windboom nu eindelijk echt in Heeswijk-Dinther staat.

Klimaatakkoord

,,Dit heeft veel, heel veeI tijd gekost‘’, benadrukte Ploegmakers bij de overhandiging. Eind 2015 al zag hij de ‘Wind Tree’ in Parijs, toen daar het internationale Klimaatakkoord getekend was. Hij wilde zo'n stalen boom vol windmolentjes naar Nederland halen, naar Dinther waar zijn bedrijf net een nieuwe ontsluitingsweg bouwde.