Nu nog langzamer rijden door Heeswijk-Dinther

Uden is wel te porren voor invoering van ‘struikro­ven’

19 maart UDEN - D66 deed de voorzet, de gemeente Uden kopt hem graag in. Het zogeheten ‘struikroven’ zal binnenkort in de gemeente Uden worden toegestaan. Dat komt er op neer dat burgers voorafgaand aan een groot bouw- of renovatieplan struiken en boompjes mogen meenemen die anders in de container of shredder verdwijnen.