Nu ook bekroond: het heerlijke varkensleven van Doortje, Ursula en Poemba

Meierij­stad lanceert dementie­vrien­de­lij­ke website

13:25 SCHIJDEL - Sinds deze week is de website www.dementievriendelijkmeierijstad.nl in de lucht. De website is bedoeld voor iedereen in Meierijstad die te maken heeft met dementie en voor iedereen die in het onderwerp is geïnteresseerd.