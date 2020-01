Nu ook blik in plastic zak Meierijstad

Neem een arbeidsmi­grant in huis tegen eenzaam­heid

17:14 VEGHEL - Ben je alleen of op zoek naar gezelligheid, neem een buitenlandse werknemer in huis. De website Flexhomies is vandaag pas online gegaan en er komen al aanmeldingen binnen, meldt de Veghelse uitzendorganisatie Hobij. Misschien is het wel dé oplossing voor het woonruimteprobleem van Europese uitzendkrachten en voor eenzaamheid.