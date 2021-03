Nu valt het F-woord: De Leijgraaf en Koning Willem 1 College koersen aan op algehele fusie

De Leijgraaf - met de hoofdvestiging in Veghel en vestigingen in Oss, Uden en Cuijk - en het Koning Willem 1 College - met de hoofdvestiging in Den Bosch - startten eind vorig jaar een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om meer samen te werken. Bij de bekendmaking daarvan werd gezegd dat het nog te vroeg was om te speculeren over een algehele fusie. Nu is een eerste stap op weg ernaartoe gezet.