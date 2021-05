‘Nurses’ Floor en Roos uit Boekel op avontuur naar Gambia, alleen hebben ze nog geen auto

De organisatie van de tocht is in handen van Go For Africa. In totaal zullen zo’n twintig auto’s deelnemen. De Boekelse meiden doen mee als team ‘Nurses going Gambia’. ,,Die auto is nog wel een dingetje”, zegt Roos. ,,We moeten die zelf bij elkaar zien te sprokkelen.” Ze weten wel wat ze het liefst zouden willen: een goede en stevige auto -die bestand is tegen zandwegen en kuilen- en waarin ze eventueel kunnen slapen, want dat bespaart weer overnachtingskosten. ,,We kijken naar een suv-achtig model, wat we zelf op kunnen knappen. Nou ja, we hebben gelukkig vrienden die best wel handig zijn. Dus die gaan we inschakelen.”