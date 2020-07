Obligaties Bernhoven: mooi rendement, maar nul inspraak

Vrijspraak voor Udenaar in Genemuider hennepzaak: ‘Dader ligt op kerkhof’

8:13 UDEN/ZWOLLE - Hoofdverdachte Beytullah S. uit Uden is vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij die in juli 2018 werd opgerold in het Overijsselse Genemuiden.De 47-jarige man werd ervan verdacht dat hij, mogelijk in groepsverband, 302 hennepplanten teelde en voor meer dan 2000 euro aan elektriciteit aftapte van Enexis.