Odiliaflat in Uden is ‘verschrikkelijk heet’; enkele ouderen onwel door hoge temperaturen

Kinderde­mon­stra­tie voor vlotte bouw school Eerde

12:14 EERDE - Er lijkt nu vaart te zitten in de ombouw van de kerk in Eerde naar een basisschool, maar veel ouders in Eerde zijn er niet gerust op. Zij laten hun kinderen daarom donderdagavond demonstreren. ,,Wij zijn het wachten op een nieuwe school beu en willen laten zien dat we echt aan een nieuwe school toe zijn”, stelt initiatiefnemer Ruud van Gaalen.