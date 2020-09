Odiliaflat in Uden is ‘verschrikkelijk heet’; er zijn al ouderen onwel geworden

VVD kwaad over reactie Moorman op beginnende politica

22 september HEESCH - De VVD in Bernheze is zeer ontstemd over de wijze waarop burgemeester Moorman vragen van een kersvers commissielid beantwoord heeft. ,,Als we mensen willen behouden voor de politiek, zal dit toch anders moeten’’, vindt fractieleider Jack van der Dussen.