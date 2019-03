Odiliapeel eert zijn prinsen met stijl

ODILIAPEEL - Alles voor de prins, zo hoort dat met carnaval en zo deden de Schaopenwaesers het zondag in hun optocht. Voor prins Martie werden niemand minder dan The Beatles door de straten van Odiliapeel getrokken.

Met prachtige koppen van 'the Fab Four’ had buurtvereniging Staartjesdijk de mooiste wagen in Odiliapeel. ‘The Beatles on tour voor Martie en zijn broer', rijmden ze richting prins.

Voor jeugdprins Pelle (Kremers) was er een wellicht nog leuker eerbetoon. Werkelijk zijn hele familie had zich in kleurrijke pakken gestoken om als loopgroep enthousiast mee te doen. ‘Wie wil onze prins PELLE?’ stond op het tekstbord, gedragen door zijn twee oma's.

(tekst gaat onder foto verder)

Volledig scherm De jeugd van vriendengroep Peel Power viert vier dagen op een rij carnaval. © Maarten van den Hurk / BD

Vier op een rij

Jeugd was sowieso goed vertegenwoordigd in de optocht. Zoals de vriendengroep Peel Power, stoere knullen in zwarte truien die met het aloude spel ‘vier op een rij’ lieten weten dat zij er zoveel dagen tegenaan gaan met carnaval.

Volledig scherm Voor elke optochtloper een mini-snackje bij het passeren van cafetaria De Buurman. © Maarten van den Hurk / BD