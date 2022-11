Odiliapeel kan weer bouwen, uitbreiding aan oostkant met 45 huizen

Ruime planning

In september mopperde het dorp tijdens de jaarvergadering van het Peels Platform nog over het trage tempo rond de uitvoering van dit plan. Het leek er toen op dat er voor 2027 niks zou gebeuren. ,,Maar dat was een oude planning die een eigen leven is gaan leiden", zegt Van Lankvelt. ,,Jammer, want die planning was nogal ruim ingestoken.”