Odiliapeel laat zich amper tot vroegstemmen verleiden

Biljarten is er deze dagen niet bij, voor de ouderen van Odiliapeel. Hun vertrouwde ruimte in dorpshuis Terra Victa doet even dienst als stembureau. De drie biljarttafels staan er nog wel maar zijn keurig toegedekt met beschermende platen. Elke kiezer komt er langs op zijn of haar gang van stemhokje naar stembus.

Maar veel kiezers komen er niet deze dinsdag. ,,Het is hier héél rustig’’, vat de voorzitter van het stembureau rond twaalf uur de gang van zaken samen. Treffend samen, zo blijkt in de navolgende drie kwartier. ‘Binnendruppelen’ is nog een royale omschrijving voor het bezoek.

Even pauze nemen

De leden van het stembureau zien er de voordelen van in. Ze zijn met z'n zessen en telkens moeten er minstens vier aanwezig zijn: eentje om bij de voordeur toe te zien op het ontsmetten van handen, twee achter de stembureautafel en eentje om bezoek na het stemmen weer - door de zijdeur - naar buiten te geleiden. Twee anderen kunnen even pauze nemen en nu het in Terra Victa zo rustig is, wordt hen ook een royale lunchbreak gegund.

Het ’vroegstemmen’ op maandag en dinsdag, speciaal bedoeld voor mensen die woensdag niet kunnen of die de drukte willen mijden, is niet erg populair in Odiliapeel. Maandag maakten er minder dan honderd mensen gebruik van, deze dinsdag staat de teller einde ochtend op 45.

Verre gemeente

Waar Odiliapeel wél van houdt, is stemmen op kandidaten uit het eigen dorp. Er heerst een gezond wantrouwen jegens de verre gemeente Uden. ,,We hebben constant het gevoel dat we niet genoeg gezien worden. En als we zelf even net goed opletten, dan dreigt er weer iets uit Odiliapeel te verdwijnen’’, zegt Michel van Reen daarover. Hij heeft net zijn stem uitgebracht. Op welke partij, dat houdt Van Reen liever voor zichzelf. ,,Maar in elk geval wel op een kandidaat uit Odiliapeel’’, voegt hij er spontaan aan toe.

In het tweeduizend zielen tellende Odiliapeel worden bij verkiezingen doorgaans 1000 tot 1.100 stemmen uitgebracht. Het was tot dusver steevast een echt CDA-dorp. Dat zou zo kunnen blijven, schat Leo Rooijmans, oud-voorzitter van de dorpsraad en deze dinsdag lid van het lokale stembureau. Want het CDA heeft met wethouder Franko van Lankvelt en raadslid Jürgen Minten twee echte Peelse mensen hoog op de lijst staan. Rooijmans: ,,Die wonen hier en komen overal.’’

Volledig scherm Het stembureau in Odiliapeel. © Maarten van den Hurk / BD

In elk geval met posters hebben andere partijen de jacht op de stemmen in Odiliapeel geopend. Er is geen lantaarnpaal zonder pamflet aan de lange Oudedijk dwars door het dorp.

In Volkel

Wat dat betreft, oogt het enkele kilometers verderop in het grotere Volkel iets rustiger. Hier is het wel drukker bij het vroegstemmen. ,,Maandag hadden we er 148, nu zitten we rond twee uur al op 166’’, klinkt voorzitter van het stembureau Bas Boerakker enthousiast. Hij heeft wel een idee waarom het deze dinsdag al aanzienlijk drukker is: ,,Mensen hebben gisteren natuurlijk al kunnen zien dat wij open zijn, ook door die grote banier voor de deur. Als ze dan vandaag weer bij de winkel of bij school moeten zijn, dan komen ze meteen even stemmen.’’