Odiliapeel wil meer haast met woningbouw aan oostkant van dorp

30.000 euro voor onderzoek naar de vraag of de Aldi in Reek mag blijven

MAASHORST/REEK - Maashorst gaat onderzoeken wat het effect van de Aldi supermarkt in Reek is op de middenstand in omliggende dorpen. Die belofte was eerder al gedaan, maar Maashorst was vergeten om er de 30.000 euro voor te reserveren die het onderzoek gaat kosten. Ook de inwoners van Reek worden bij het onderzoek betrokken.

22 september