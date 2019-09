Oefenbom F-16 uit Volkel veroorzaakt duinbrand

Reek doet het nog één keer: Reek Explodeert

16:06 REEK - Reek krijgt toch nog een keer zijn vuurwerkshow in oudjaarsnacht. ,,Maar dan doen we het professioneel. Dat is een mooie afsluiter”, zegt Maurits Raaijmakers van Reek Explodeert. In juli stak de rechter definitief een stokje voor het evenement.