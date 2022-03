Oekraïense vluchtelingen krijgen warm welkom in Veghels klooster: 'Ze kunnen hier veilig slapen’

Volop feest in Veghel rond 200 jaar bestaan Zuid-Willems­vaart

VEGHEL - Het kanaal dat Veghel veel welvaart en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft gebracht, de Zuid-Willemsvaart, bestaat dit jaar 200 jaar. In 1822 ging de eerste schop de grond in om de Zuid-Willemsvaart te graven. Na bijna vijf jaar noeste arbeid was het 123 kilometer lange kanaal tussen Den-Bosch en Maastricht in 1826 gereed voor gebruik.

