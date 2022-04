Oekraïense vluchtelingen opgevangen in Hotel De Leygraaf: ‘Sein op groen voor opvang’

Volgens Bernheze was het eigenaar Henry van Boxmeer zelf die de gemeente heeft benaderd. ,,Hij bood zijn hotel aan om daar vluchtelingen in op te vangen en daar is toen serieus naar gekeken”, aldus een woordvoerder. ,,Na goede onderlinge afspraken kunnen we tot oktober gebruik maken van deze opvanglocatie.”

Rechtbank

Van Boxmeer moest eerder hemel en aarde bewegen om in de rechtbank zijn gelijk te krijgen tegen een besluit van de gemeente om zijn hotel te gebruiken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Ook de buren van het hotel kwamen in het geweer tegen de bouwvergunning die Van Boxmeer kreeg om zijn pand geschikt te maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De rechtbank stelde de buren eveneens in het ongelijk.

,,Voor logies is dit hotel zeker geschikt. Na een inspectie van de brandweer is het sein op groen gegaan voor opvang. Wel blijven we monitoren op veiligheid”, aldus de gemeentewoordvoerder.

Kort verblijf en lang verblijf

Sinds de veiligheidsregio in maart een dringend beroep deed op alle gemeenten om de Oekraïners op te vangen. heeft gemeente Bernheze snel gehandeld. De Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther was direct geschikt voor kort verblijf. ,,Vluchtelingen konden daar even bijkomen, maar het is te klein om daar lang te verblijven dus zijn ze later doorgestuurd naar Oss. Zij komen straks weer terug naar Nistelrode.”

De grootste opvanglocatie in Nistelrode

Want naast de 26 mensen die in hotel De Leygraaf worden opgevangen, verblijft de grootste groep vluchtelingen in Bernheze het komende half jaar in Nistelrode, in het oude pand van de Rabobank aan de Tramplein. ,,Uitzonderlijk wat daar aan werk verricht is. Ze komen goed terecht.” Volgende week woensdag worden daar de eerste 20 van de 40 vluchtelingen verwacht en daarmee wordt Nistelrode de grootste opvanglocatie van Bernheze.

,,In totaal vangen we straks 100 Oekraïners op in Bernheze. Tel daarbij de ongeveer 30 mensen die in gastgezinnen zitten en we komen uit op ongeveer 130 vluchtelingen die welkom zijn in Bernheze.”