Oeuvre Bernard van Dam nu écht compleet; finale presentatie met eigen biertje

Loktieners aan de bar roepen gemengde reacties op; ‘Geen alcohol onder de 18 lastig te handhaven’

1 maart VEGHEL - ,,Je wordt toch nieuwsgierig. We sluiten niet uit dat we een keer een pilsje of wijntje gaan drinken." Fakhry (14), Bram (14) en Luuk (14) 'vieren' zaterdag in de sportkantine van voetbalvereniging Blauw Geel ‘38 in Veghel dat ze met 6-3 hebben gewonnen. Ze doen dat met een colaatje en een Fanta. ,,Slim dat Meierijstad die loktieners inzet", is de algemene mening. ,,Aan de ene kant is het goed", legt Fakhry uit. ,,Je ziet welke bar of sportkantine zich aan de regels houdt. Aan de andere kant lokken jongeren de mensen achter de bar in de val. Het is een dilemma.”