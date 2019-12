Óf Pieten uitzwaaien óf naar de opening van de ijsbaan in Veghel

Geen openbaar vervoer? Dan maar een app voor Boekel en Venhorst

13:00 BOEKEL/VENHORST Je zult vanuit Venhorst maar naar bijvoorbeeld Tilburg moeten. Dan heb je een probleem, want je moet dan in Gemert of Boekel zien te komen om daar de bus te pakken naar Eindhoven. Dat wordt fietsen, want bussen, zelfs buurtbussen, rijden in Venhorst niet. Dan maar een app, dachten ze bij de gemeente Boekel. Om vraag en aanbod af te stemmen.