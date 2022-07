Olga is de nieuwste ondernemer op Abdij van Berne: ‘Als we niet opletten, helpen we de planeet om zeep’

Bestuur­ster (32) eet McKroket, vliegt uit de bocht en rijdt Poolse winkel binnen in Veghel

VEGHEL - Een 32-jarige vrouw is woensdagnacht met haar auto tegen de gevel van de Poolse supermarkt Polo-Smak in Veghel aangereden. Ze was achter het stuur een McKroket aan het eten, vloog in de Meijerijstraat uit de bocht en reed tegen de gevel van het gebouw aan.

21 juli