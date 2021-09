Olga trekt aarden wal op rond haar huis: ‘Onze kinderen spelen niet meer buiten, op advies van een milieuarts’

Olga en haar partner Arjen de Groot kochten in 2014 een paradijsje in de vorm van een verbouwde boerderij aan Schuifelenberg, in de Graspeel in Zeeland. ,,Een jaar nadat bekend werd dat het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel niet doorging. We hebben hier drie jaar met veel plezier gewoond, maar toen begon de ellende.“ Het tegenover gelegen varkensbedrijf Jovar moest van de rechter een luchtwasser plaatsen. Dat werd het begin van de ellende. De stank nam alleen maar toe. En de luchtwasser maakte een oorverdovende herrie. ,,Onze serre resoneerde mee op die laagfrequente toon. Gek werd je ervan. We hebben de eigenaar weleens aangeboden om mee te betalen aan een geluidswal op zijn terrein. Nooit wat op gehoord.” Gelukkig is dat geluid nu wat minder. Het dreunen van de serre is er niet meer.”