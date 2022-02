Olga verlaat Graspeel, waar ze voorop liep in strijd tegen stank: ‘Daar zijn we open over tegen potentiële kopers’

Oud-burgemees­ter van Boekel Pierre Bos al vóór de verkiezin­gen benoemd tot informa­teur in Bernheze

HEESCH - Oud-burgemeester Pierre Bos is benoemd tot informateur in Bernheze. Hij gaat, na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, als onafhankelijk informateur de mogelijkheden verkennen. Zijn benoeming is bijzonder, want normaal gesproken wordt er pas ná de verkiezingen een informateur benoemd.

18 februari