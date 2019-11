OM eist 27 maanden cel voor veroorzaker ernstig ongeval Rembrandtlaan in Veghel

VEGHEL - De 25-jarige Veghelaar, die op 30 november 2018 met zijn BMW een 17-jarige fietser aanreed op de Rembrandtlaan, moet 27 maanden achter tralies doorbrengen. Dat stelde officier van justitie P. Visser woensdagochtend bij de rechtbank in Den Bosch. Het OM vroeg daarnaast om een rijontzegging van 10 jaar voor het onvoorzichtige rijgedrag van de man, dat leidde tot zwaar lichamelijk letsel. ,,Hij heeft lak aan andere mensen in het verkeer.”

De Veghelaar ging de avond voor het ongeval met vrienden naar Oss, om zijn verjaardag te vieren. Het was er gezellig en de drank vloeide rijkelijk: hij dronk er volgens eigen zeggen ‘vier glazen met wodka'. De Veghelaar kroop om half zes 's ochtends dronken achter het stuur van zijn BMW: hij wilde naar huis.

Hij had al bijna 18 uur nauwelijks geslapen en de donkere weg was nat. De achterste banden van zijn auto hadden bijna geen profiel: de groeven waren bij één band slechts 0,2 mm diep. De schokbrekers van de wagen lekten, maar dat wist de Veghelaar toen nog niet. Voor het stoplicht op de Rembrandtlaan stond om 5.55 uur een Suzuki voor een stoplicht te wachten. De bestuurder zag in zijn spiegel de BMW razendsnel op hem afkomen. De Veghelaar haalde de Suzuki in, via het rijvlak voor de linkerafslag, en stuitte daarna op het verhoogde kruisingsvlak in het midden van de weg.

Slip

De BMW begon te slingeren en raakte in een slip. De Veghelaar liet het stuur los en sloeg zijn handen voor zijn gezicht, terwijl hij door de berm heen, de ventweg op schoot. Daar reed het toen nog 17-jarige slachtoffer, op zijn fiets. Hij was op weg naar zijn stage. De BWM raakte hem van achteren en kwam daarna tot stilstand in een voortuintje. De Veghelaar drukte daar nog een keer het gaspedaal in. Zijn wagen viel stil. De Veghelaar stapte uit de auto en zag toen pas het slachtoffer liggen.

Quote Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf en had nooit in de auto moeten stappen. De verdachte

De gevolgen voor de fietser waren gruwelijk. Hij liep een schedelbasisfractuur op en hield hersenletsel aan het ongeval over. Zijn vader las de aangrijpende verklaring voor, waarin de nu 18-jarige jongeman de vreselijke maanden die hij doorbracht in revalidatie beschreef.

De Veghelaar hoorde het geëmotioneerd aan. ,,Het spijt me. Ik dacht alleen aan mezelf en had nooit in de auto moeten stappen.” De man had een lange lijst boetes op zijn naam staan en twee veroordelingen voor 'doorrijden na een aanrijding'. Zijn advocaat vroeg om oplegging van een werkstraf en een rijontzegging van één jaar.

De officier van justitie vond dat er 'geen enkele verontschuldiging voor zijn rijgedrag' bestond. De man had nooit, vermoeid, met een alcoholpromillage van 1,41 in een auto moeten stappen die in zo'n slechte technische staat verkeerde.

Volledig scherm Een berger takelde de auto weg. © BD